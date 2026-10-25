Более 40 колледжей Москвы приняли участие в фестивале "Город профессий"

В Москве стартовал осенний фестиваль "Город профессий", к которому присоединились более 40 столичных колледжей. До 1 ноября школьники смогут посетить сотни мероприятий, попробовать себя в разных специальностях и познакомиться с оборудованием для практических занятий.

На 11 флагманских площадках представлены транспорт, промышленность, IT, гостеприимство и финансы. Например, будущие автомеханики смогут познакомиться со стандартами шиномонтажа.

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