25 октября, 10:00Общество
Более 40 колледжей Москвы приняли участие в фестивале "Город профессий"
В Москве стартовал осенний фестиваль "Город профессий", к которому присоединились более 40 столичных колледжей. До 1 ноября школьники смогут посетить сотни мероприятий, попробовать себя в разных специальностях и познакомиться с оборудованием для практических занятий.
На 11 флагманских площадках представлены транспорт, промышленность, IT, гостеприимство и финансы. Например, будущие автомеханики смогут познакомиться со стандартами шиномонтажа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.