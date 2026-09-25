Москвичи могут посетить музыкальный фестиваль в "Царицыне"

На выходных москвичей ждет насыщенная культурная программа. В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет фестиваль "Прекрасное барокко". Горожане смогут послушать живую музыку и узнать, какие произведения звучали при европейских дворах в XVII веке.

26 сентября выступит ансамбль Neo Barocco с программой, посвященной английской музыке того времени. 27 сентября фестиваль завершится концертом ансамбля "Музыка и времена", который представит французскую музыку. Концерты пройдут в Атриуме Хлебного дома, билеты можно приобрести на сайте музея.

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