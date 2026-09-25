Москвичам рассказали, куда сходить в выходные

Москвичей в предстоящие выходные ждут концерты, фестивали и спортивные события. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет фестиваль "Прекрасное барокко". 26 сентября можно послушать музыку Англии XVII века, а 27 сентября программа будет посвящена французской музыке.

На ВДНХ 27-го числа подведут итоги осеннего фестиваля урожая. Также пройдет кулинарное шоу с приготовлением тыквенного супа. В этот же день состоится автопробег, посвященный закрытию сезона ретротехники.

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