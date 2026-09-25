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25 сентября, 14:15

Общество

За 30–35 лет среднегодовая температура в Москве выросла на 1,5 градуса

За 30–35 лет среднегодовая температура в Москве выросла на 1,5 градуса

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За последние 30–35 лет среднегодовая температура воздуха в Москве выросла примерно на 1,5 градуса. При этом сентябрь продолжает увеличивать положительную температурную аномалию, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам, новая рабочая неделя в столице начнется с потепления до 19 градусов. Возможны слабые и непродолжительные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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