В Москву к 1 сентября привозят эквадорские розы по 180–250 рублей за штуку

На московские рынки привозят цветы из Краснодарского края и Эквадора – стоимость роз может составлять от 180 до 250 рублей за штуку в зависимости от курса. Самыми популярными цветами для учителей к 1 сентября остаются розы, хризантемы и пионы.

Средняя стоимость букета в Москве составит около 3 200 рублей, что на 6% больше, чем год назад. При этом почти 50% россиян планируют потратить на такой подарок от 1 до 3 тысяч рублей. Родители по-разному подходят к выбору: кто-то дарит индивидуальные букеты, кто-то скидывается на один общий.

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