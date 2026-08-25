Эксперт назвала факторы восстановления топливного рынка

Восстановление нефтеперерабатывающих заводов и отсутствие ажиотажа среди потребителей являются основными факторами восстановления топливного рынка. Об этом рассказала эксперт по топливному рынку Анастасия Бунина.

По ее словам, часть НПЗ уже вышла после аварийных ремонтов, а снижение очередей на автозаправочных станциях говорит об улучшении ситуации на внутреннем рынке. Эксперт считает, что топливный рынок может восстановиться уже осенью.

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