Собянин: Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования

Москва делится с регионами лучшими образовательными практиками: педагоги из других субъектов проходят обучение в Корпоративном университете московского образования и МГПУ, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

За 10 лет почти полмиллиона учителей из регионов посетили образовательные интенсивы, а столица провела около 40 крупных онлайн-конференций и приняла делегации из более чем 40 регионов. Педагогам доступны стажировки в московских школах, вебинары, онлайн-консультации и тренажеры-симуляторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

