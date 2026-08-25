Банки РФ начнут работать с универсальным платежным QR-кодом с 1 сентября

В России банки и операторы переводов с 1 сентября должны обеспечить работу с универсальным платежным QR-кодом. Его можно будет использовать во всех сервисах для онлайн-оплаты.

Центробанк установил переходный период до 1 марта. До этого срока регулятор не будет применять меры воздействия к организациям, которые пока технически не готовы проводить такие платежи.

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