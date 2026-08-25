Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 25 августа

Москвичи смогут посетить Ленинку, "Москвариум" и Театр на Таганке вечером 25 августа.

В Российской государственной библиотеке пройдет экскурсия по библиотечному комплексу. Посетители увидят Дубовый зал, Ротонду и мини железную дорогу для доставки книг, а также узнают о работе хранилища.

В "Москвариуме" гости смогут посетить тренировки байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, а также увидеть кормление акул и скатов. В Театре на Таганке покажут спектакль "Гамлет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.