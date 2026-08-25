Российские шахматисты не выступят на соревнованиях в Самарканде

Российские шахматисты не выступят на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Решение не допускать спортсменов принял Президентский совет Международной шахматной федерации. Турнир пройдет с 16 по 27 сентября. Россияне пропустят третью олимпиаду подряд после невыступления в 2022 и 2024 годах.

В Пекине проходят Вторые всемирные игры автоматов-гуманоидов, на которые съехались более 600 команд из 16 стран с более чем 2 тысячами роботов. В программе две категории: спортивная (футбол, легкая атлетика, танцы) и сценарная, где роботы выступают в роли пожарных, рабочих, продавцов и домашних помощников.

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