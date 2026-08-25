Новости регионов: туристов в контейнерных домах смыло рекой во время циклона на Сахалине

На Сахалине спасатели обнаружили контейнерные дома с туристами, которые смыло рекой во время мощного циклона. Всего на базе отдыха находились 11 человек, все выжили. Речной поток смыл домики для отдыха вниз по течению примерно на 5 километров. Всего под удар стихии попали 13 районов.

Улететь на отдых в Сочи сейчас можно почти вдвое дешевле, чем пару недель назад. К бархатному сезону отели дают скидки до 40%. Туристам предлагают бесплатное размещение детей, скидки на SPA и экскурсии. В популярных отелях уже возникает дефицит отдельных категорий номеров.

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