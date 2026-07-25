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25 июля, 09:45

Шоу-бизнес

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу блогера Лерчек

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Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Процесс начнется 30 июля. На заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения.

По информации СМИ, причинами стали ее отъезд из Москвы в Санкт-Петербург на несколько дней, а также активная светская жизнь девушки.

Уголовные разбирательства в отношении блогера начались еще в 2023 году. Ее обвиняли за неуплату налогов и незаконный перевод крупной суммы денег за границу с использованием поддельных документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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