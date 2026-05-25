Специальные светофоры появились на скоростных коридорах Москвы

Специальные транспортные светофоры появились на скоростных коридорах Москвы. Благодаря новой схеме автобусы и электробусы быстрее проезжают перекрестки и меньше зависят от общего потока машин.

Выделенные полосы расположены в левом ряду, а остановки оборудованы на островных платформах. Эксперты отмечают, что общественный транспорт движется быстрее за счет отсутствия поворотов и помех со стороны автомобилей.

