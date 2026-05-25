25 мая, 07:15Транспорт
Кикшеринговым сервисам дали 15 дней на соблюдение новых правил в Мытищах
В Мытищах кикшеринговым сервисам предоставили 15 дней на соблюдение новых правил. Администрация потребовала ограничить скорость самокатов до 10 километров в час в жилых и дворовых зонах.
Самокаты нельзя будет оставить на узких тротуарах, у остановок, входов в социальные объекты и во дворах. Власти округов определяют зоны запрета движения, парковки и ограничения скорости.
