Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 22:15

Общество

Столичные школьники отправят свои рисунки в космос

Столичные школьники отправят свои рисунки в космос

В Москве стартовал осенний фестиваль "Город профессий"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября

В Подмосковье десятки семей остались без денег из-за застройщика загородных домов

Фестиваль колледжей "Город профессий" продлится до 1 ноября

Российский флаг развернули на вершине Килиманджаро в честь саммита "Россия – Африка"

Зрители Москвы 24 показали золотую осень в парках

Около 50 московских колледжей участвуют в фестивале "Город профессий"

Более 300 мероприятий подготовили для участников фестиваля "Город профессий"

Телезрители поделились кадрами осенних пейзажей

Школьники из Москвы отправят свои рисунки в космос, а молодые разработчики придумают технологические решения для крупных производств. На Московском инвестиционно-промышленном форуме будущих специалистов познакомят с современным производством.

Научить искусственный интеллект замечать нарушения техники безопасности, создать помощника для 3D-печати или чат-бота для новых сотрудников завода. Такие задачи решают участники хакатона "Открой#Моспром".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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