Столичные школьники отправят свои рисунки в космос

Школьники из Москвы отправят свои рисунки в космос, а молодые разработчики придумают технологические решения для крупных производств. На Московском инвестиционно-промышленном форуме будущих специалистов познакомят с современным производством.

Научить искусственный интеллект замечать нарушения техники безопасности, создать помощника для 3D-печати или чат-бота для новых сотрудников завода. Такие задачи решают участники хакатона "Открой#Моспром".

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