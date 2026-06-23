Апартаменты Сюткина в Москве выставили на продажу за 500 миллионов рублей

Апартаменты певца Валерия Сюткина выставили на продажу за 500 миллионов рублей. Квартира на Сретенском бульваре отличается интерьером с антикварной мебелью, мрамором, позолотой и предметами декора XVIII века.

Эксперты отметили, что содержание подобной недвижимости требует значительных расходов. Только налог на имущество при определенной кадастровой стоимости может достигать 12,5 миллиона рублей в год.

Как считают риелторы, на стоимость объекта влияет не только его расположение и интерьер, но и принадлежность известному артисту.

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