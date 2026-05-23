Турнир по футболу "Родные игры" прошел в "Лужниках"

Турнир по футболу среди московских школьников "Родные игры" прошел в "Лужниках". Он собрал начинающих спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет.

В соревнованиях участвуют 3,5 тысячи детей и свыше 80 столичных школ. В этот раз в финале сразились почти 50 команд. Число участников, по сравнению с прошлым годом, выросло вдвое.

Турнир проводится при поддержке департамента науки и образования города Москвы и инвестора в развитие детско-юношеского футбола Сергея Ломакина.

