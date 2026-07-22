Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. В стране можно будет находиться до 30 дней для различных целей: туризм, бизнес, посещение родственников или участие в программах обмена.

Въезжать в КНР можно многократно в течение срока действия режима, ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Ранее Владимир Путин также продлил безвизовый въезд на территорию России для граждан Китая.

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