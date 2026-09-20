В штабе "Единой России" прошла церемония подведения предварительных итогов выборов

В штабе общественной поддержки "Единой России" прошла церемония подведения предварительных итогов выборов в Государственную думу. На площадке собрались волонтеры, общественники, журналисты и кандидаты, чтобы обсудить результаты голосования и работу в течение трех дней.

В федеральный список "Единой России" вошли 390 кандидатов, а по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. Состав кандидатов обновился примерно наполовину. В региональную группу от Москвы вошли, в частности, Петр Толстой, Владислав Третьяк, Дмитрий Саблин и Роман Романенко.

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