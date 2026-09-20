Свыше 300 тыс паломников поклонились мощам Спиридона в Москве

Свыше 300 тысяч паломников посетили храм Христа Спасителя в Москве за пять дней, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Всего за месяц путешествия святыни по России к ней пришли более 1 миллиона человек.

Москва стала финальной точкой маршрута ковчега с десницей святителя, который начался 20 августа в Чебоксарах и прошел через 12 регионов страны. В понедельник, 21 сентября, святыня прибудет в Казахстан.

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