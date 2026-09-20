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Новости

20 сентября, 18:15

Город

Свыше 300 тыс паломников поклонились мощам Спиридона в Москве

Свыше 300 тыс паломников поклонились мощам Спиридона в Москве

В Москве простились с мощами Спиридона Тримифунтского

Поклониться мощам Спиридона Тримифунтского можно до 20 сентября

Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского завершится в Москве 20 сентября

Доступ к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве завершится 20 сентября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 сентября

Москвичи смогут занять очередь к мощам Спиридона Тримифунтского до 10:00 20 сентября

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского отправят из России обратно на Корфу 20 сентября

Среднее время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона увеличилось до 7,5 часа

Тысячи верующих продолжают прибывать в храм Христа Спасителя

Свыше 300 тысяч паломников посетили храм Христа Спасителя в Москве за пять дней, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Всего за месяц путешествия святыни по России к ней пришли более 1 миллиона человек.

Москва стала финальной точкой маршрута ковчега с десницей святителя, который начался 20 августа в Чебоксарах и прошел через 12 регионов страны. В понедельник, 21 сентября, святыня прибудет в Казахстан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

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