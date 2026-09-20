20 сентября, 15:15Город
В Москве простились с мощами Спиридона Тримифунтского
В Москве простились с мощами Спиридона Тримифунтского – доступ паломников в храм Христа Спасителя закрыли с 14:00. Святыню выставляли с начала недели, и каждый день к ней выстраивалась очередь от парка Горького. Многие верующие занимали места с ночи.
Сейчас очередь заметно поредела: основной поток уже прошел. К храму подходят последние группы паломников, которые успели занять место до 10:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.