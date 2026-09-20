В Москве простились с мощами Спиридона Тримифунтского – доступ паломников в храм Христа Спасителя закрыли с 14:00. Святыню выставляли с начала недели, и каждый день к ней выстраивалась очередь от парка Горького. Многие верующие занимали места с ночи.

Сейчас очередь заметно поредела: основной поток уже прошел. К храму подходят последние группы паломников, которые успели занять место до 10:00.

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