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20 июля, 11:45

Спорт

Новости мира: футболист Ромеро не пожал руку Трампу на награждении после финала ЧМ

Новости мира: футболист Ромеро не пожал руку Трампу на награждении после финала ЧМ

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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро не пожал руку Дональду Трампу. Инцидент произошел во время церемонии награждения после финала чемпионата мира. Футболист поднялся на подиум, пожал руку главе FIFA Джанни Инфантино, который надел ему на шею серебряную медаль, и проигнорировал президента США.

Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса после поражения своей сборной в финале чемпионата мира. Среди участников были семьи с детьми. Позже между частью собравшихся акции и полицией произошли столкновения.

В центре Мадрида после финального свистка чемпионата мира болельщики начали праздновать результат матча. Основные мероприятия прошли на площади Колумба, где транслировали финальную игру. Участники запускали фейерверки, использовали дымовые шашки, размахивали государственными флагами и скандировали имя Феррана Торреса, забившего гол на 106-й минуте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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