19 ноября, 18:30Технологии
Эксперт рассказал о значении выхода GTA VI для игровой индустрии
Крупные игровые релизы, которые становятся культурными событиями в индустрии, задают новые стандарты геймдизайна и разработки. Об этом рассказал автор и главный геймдизайнер студии MadRock Алексей Крылышкин, комментируя выход игры GTA VI.
По его словам, такие проекты могут влиять даже на бюджеты будущих игр. От новой части ожидают проработанный открытый мир и новый подход к искусственному интеллекту.
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