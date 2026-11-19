Крупные игровые релизы, которые становятся культурными событиями в индустрии, задают новые стандарты геймдизайна и разработки. Об этом рассказал автор и главный геймдизайнер студии MadRock Алексей Крылышкин, комментируя выход игры GTA VI.

По его словам, такие проекты могут влиять даже на бюджеты будущих игр. От новой части ожидают проработанный открытый мир и новый подход к искусственному интеллекту.

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