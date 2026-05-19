Турция и Египет остаются основными зарубежными направлениями для российских туристов

Турция и Египет этим летом остаются основными зарубежными направлениями для российских туристов. При этом Египет обходится дешевле. На семью из трех человек отдых в хорошем пятизвездочном отеле с системой "все включено" на 7 ночей в августе можно найти за 220 тысяч рублей.

Эксперт по туризму Екатерина Самбулова отметила, что в Турции за такую сумму получится взять отель значительно ниже уровнем. Она также призвала не бояться египетской жары, объяснив, что из-за сухого климата она переносится легче, чем влажная турецкая.

