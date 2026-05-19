19 мая, 12:45Туризм
Эксперты рассказали о популярных направлениях для отдыха среди россиян
Летом россияне могут улететь прямыми рейсами в несколько стран. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в первой половине июня цены будут более привлекательны, затем начинается высокий сезон.
Среди популярных направлений Черноморское побережье, Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ и Кавказские Минеральные Воды для санаторно-курортного отдыха. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что семьям из 4–5 человек выгоднее поехать в Санкт-Петербург на автомобиле.
