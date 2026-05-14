"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Их будут выполнять каждый день один раз в сутки, а с 1 июля уже два раза в сутки, сообщает перевозчик.

В Дубай полетят самолеты Boeing 737 в двухклассной компоновке – эконом и бизнес. Продажа на рейс открыта. Ограничения на полеты в страны Ближнего Востока ввели в начале марта из-за обострения конфликта в регионе. Их неоднократно продлевали. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила в апреле.

