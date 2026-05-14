Эксперт заявил, что для электросамокатов в городе должны быть подходящие условия

Электросамокаты уместны там, где для этого созданы необходимые условия. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика транспортных решений Александр Евсин.

По его словам, в московские власти делают все, чтобы такие условия были созданы: расширяются пешеходные тротуары, прокладываются велодорожки.

Он отметил, что не во всех городах есть такие условия и одним из них является Лобня, где городская администрация приняла решение ограничить движение элекстросамокатов. Есин отметил, что это не борьба с технологиями, а попытка найти компромисс между интересами граждан и пользователей.

