Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 08:30

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Васильева назвала основные правила въезда в Абхазию в 2026 году

Снова без загранпаспорта: как отдохнуть в Абхазии в 2026 году

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii/

Дети до 14 лет теперь могут въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении: как сообщили в МИД РФ, этот временный порядок будет действовать до конца 2027 года. С 20 января 2026 года несовершеннолетним для въезда требовался действующий загранпаспорт, и, по данным туроператоров, из-за этого существенно снизился туристический поток. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, какие еще правила въезда в Абхазию действуют на сегодняшний день, что там посмотреть и в какую сумму обойдется поездка.

Правила въезда

Фото: depositphotos/sgorin

Гражданам РФ старше 14 лет для въезда в Абхазию понадобится российский или загранпаспорт, после чего находиться на территории республики можно до 90 дней. До 14 необходимо свидетельство о рождении, на котором проставлен штамп о российском гражданстве. Также туроператоры рекомендуют на всякий случай иметь с собой загранпаспорт, если он уже есть.

В случае поездки на собственном авто также понадобится обязательная страховка – полис можно приобрести при пересечении границы на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а в Сухуме рядом с ТЦ "Сухум-Маркет". Минимальный страховой тариф – 500 рублей на три дня и 1 000 рублей на 15 дней. Штраф за отсутствие страховки – 600 рублей.

Что посмотреть

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Блотницкий

В Абхазию стоит ехать как минимум за тем, чтобы подышать свежим воздухом: здесь нет крупных промышленных предприятий, местные занимаются в основном сельским хозяйством, и везде растет эвкалипт, который насыщает атмосферу фитонцидами. Это благодатная почва для санаторно-курортного лечения, так что санаториев и пансионатов здесь много, а цены на путевки начинаются в среднем от 1 500 рублей в сутки за номер на двоих, с лечением – от 2 500 рублей в сутки с человека.

Пляжи в Абхазии в основном галечные, но иногда встречаются и песчаные (например, Синопский пляж неподалеку от Сухума). Купальный сезон в этом году откроется 5 июня, сообщил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС республики Тенгиз Сабуа.

Одна из самых популярных среди туристов природных достопримечательностей – живописное высокогорное озеро Рица. Купаться там нельзя – у озера заповедный статус, плюс оно очень холодное круглый год, но красота необыкновенная: летом оно переливается всеми оттенками зеленого, а зимой – сине-голубого. Ехать сюда ближе всего из Гагры (около 55 километров по трассе), а цены на однодневные экскурсии начинаются от 900 рублей с человека.

Еще один туристический мастхэв в Абхазии – древний город Новый Афон и Новоафонский монастырь со старинными фресками и иконами. Экскурсии в монастырь обычно начинаются в Сочи и стоят от 1 400 рублей с человека, иногда в программу входит также посещение подземной Новоафонской пещеры, которой около двух миллионов лет, и озера Рица.

Здесь же, в Новом Афоне, расположена одна из пяти абхазских дач Иосифа Сталина – небольшая, обставленная довольно по-спартански и выкрашенная в зеленый цвет, чтобы ее не было видно с дороги. Сегодня здесь открыт музей, за 300 рублей с человека проведут короткую экскурсию. Еще одна дача Сталина – "Холодная речка" – находится в Гаграх: считается, что именно она была его любимой. Она также доступна к посещению, вход 350 рублей.

Как добраться и сколько стоит

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Напрямую из Москвы в Сухум летают авиакомпании "Икар" и Nordwind Airlines. Перелет в одну сторону займет около 3,5 часа, стоимость билетов – от 16 тысяч рублей туда и обратно.

Поезд в Сухум отправляется с Казанского вокзала ежедневно, время в пути – около 40 часов, а стоимость билета – примерно от 6 200 рублей в одну сторону. Этот же поезд останавливается в Гагре, Гудауте и Новом Афоне, время в пути и стоимость билета будут незначительно различаться. Таможенный контроль проходит прямо в поезде без высадки пассажиров, на российской стороне на станции Веселое займет около 60 минут, на абхазской, на станции Цандрипш, – в районе получаса.

Цены на гостевые дома в Гагре или Новом Афоне начинаются от 700 рублей в сутки за номер на двоих. В свою очередь, в Сухуме подороже – от 1 300 рублей за номер на двоих.

Читайте также


Васильева Екатерина

туризмистории

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика