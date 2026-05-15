Мошенники начали использовать новую схему обмана туристов перед сезоном отпусков. Они звонят и пугают отменой рейсов из-за вспышки ротавируса в отеле или политических волнений в Турции и Египте.

Эксперт онлайн-платформы по борьбе с мошенничеством Галактион Кучава сообщил, что причина всегда звучит пугающе, чтобы лишить человека способности мыслить критически. Злоумышленники делают ставку на страх и растерянность.

