13 мая, 07:15
Мошенники начали использовать в своих схемах фельдъегерские службы
Мошенники начали использовать в своих схемах фельдъегерские службы. Об этом предупредили в МВД.
Аферисты рассказывают жертвам о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах. Иногда потерпевших пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом "стажировки" или "внештатной работы".
Гражданам напомнили, что Государственная фельдъегерская служба не работает с физлицами и не приезжает к гражданам за денежными средствами.
