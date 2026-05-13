Мошенники начали использовать в своих схемах фельдъегерские службы. Об этом предупредили в МВД.

Аферисты рассказывают жертвам о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах. Иногда потерпевших пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом "стажировки" или "внештатной работы".

Гражданам напомнили, что Государственная фельдъегерская служба не работает с физлицами и не приезжает к гражданам за денежными средствами.

