Мошенники в РФ стали мстить несостоявшимся жертвам

Мошенники в РФ стали мстить своим несостоявшимся жертвам. В ход идут разные инструменты. Один из них – СМС-бомбинг. Через сервисы в даркнете на номер жертвы обрушивают тысячи сообщений, перегружая устройство.

Еще один вариант – подмена номера. Телефон обидчика злоумышленников высвечивается при мошеннических обзвонах других людей. Эксперты по безопасности сходятся во мнении: вступать в диалог с мошенниками не стоит.

