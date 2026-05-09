В Москве в целях безопасности ограничен мобильный интернет в День Победы

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Москве в целях безопасности ограничен мобильный интернет. С 05:00 для движения машин будут закрыты центральные улицы Москвы: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный ряд, Волхонка, а также соседние проезды и центральные набережные.

Ведущий специалист ЦОДД Ксения Долгова призвала водителей при возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов сообщил, что 9 мая оставить автомобиль на улицах можно бесплатно. Начальник Службы движения метрополитена Александр Максимов предупредил о возможных ситуативных ограничениях на станциях по требованию полиции.

