Операторы связи предупредили об ограничениях в День Победы в Москве

В Москве 9 мая не будет работать мобильный интернет. Об ограничениях связи предупреждают операторы связи и привычные для москвичей сервисы. Представитель пресс-службы "Яндекс Go" Анастасия Барчук рекомендовала пассажирам созваниваться с водителем такси, чтобы убедиться, что он едет в правильную точку.

В кикшеринговой компании Whoosh самокат можно арендовать, приложив карту "Тройку" к рулю. Специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев посоветовал подключаться только к защищенному Wi-Fi с протоколом HTTPS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.