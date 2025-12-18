Ученые разочаровались в прогрессе роботов-помощников

Ведущие мировые ученые считают, что человекоподобные роботы-помощники еще очень долго не станут обыденностью. А современный искусственный интеллект при всем его совершенстве остается "удручающе глупым". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Интернет пестрит сообщениями о том, как тот или иной человекообразный робот продемонстрировал свои впечатляющие умения. Они готовят завтраки, выполняют приемы боевых искусств, танцуют, гладят рубашки и многое другое. Создается впечатление, что еще совсем немного, и машины, очень похожие на людей, будут присутствовать в каждом доме, беря на себя множество бытовых задач – от уборки до воспитания детей.

Однако стоит выйти на улицу любого, даже самого крупного города, и оказывается, что андроиды не толпятся на каждом углу, выполняя различные поручения. Человекообразные машины не справляются даже с доставкой: если где-то роботы и приносят пиццу или посылки, то это, скорее всего, колесные (медлительные и довольно неуклюжие) устройства, не способные подняться по лестнице или открыть дверь. Какое-то время назад казалась перспективной идея доставки мелких грузов летающими дронами, но и она до сих пор не реализована массово. А уж андроидов и вовсе пока нет нигде – и все потому, что на самом деле они толком не умеют ничего.

Научное издание Scientific American спросило ведущих робототехников самых крупных компаний, почему же улицы городов до сих пор не заполнены спешащими по делам человекоподобными машинами. Специалисты сошлись во мнении, что роботам не хватает так называемой физической интуиции, которая появляется у людей во время учебы на собственном опыте.

Дело в том, что строить роботов гораздо проще, чем научить их взаимодействовать с реальным миром. Андроид способен делать фуэте и батманы на идеальном лабораторном полу, но в реальности, окружающей нас, существуют и кривоватые тротуары, и скользкие покрытия, и мешающие движению предметы. Разница огромна: представьте, что нужно пройти по незнакомой квартире, в которой разбросаны вещи и выключен свет, и при этом донести из кухни тарелку горячего супа. Придется постоянно переоценивать и калибровать каждое движение.

По мнению робототехника Кена Голдберга, обучение машин – очень сложная задача.





Кен Голдберг робототехник Некоторые думают, что мы можем получить данные из видеозаписей с людьми. Но просмотр изображений человека, занимающегося чем-то, не дает представления о том, какие именно движения он совершает, а переход от 2D к 3D, как правило, очень сложен.

Еще одна проблема – отсутствие у роботов реальных или "воплощенных" знаний. ИИ напоминает человека, который проштудировал множество книг об авиации, но никогда не управлял самолетом. Он может долго рассказывать о воздушных потоках, точно описывать облака и метеоусловия, но физически рулить настоящим лайнером не способен.

Как считает специалист по искусственному интеллекту Ян Лекун, ребенок за первые 4 года жизни получает в 50 раз больше визуальных данных, чем самые продвинутые нейросети. Дети учатся на основе реального опыта, а все гигантские объемы информации, загружаемые в ИИ, по сравнению с этим просто ничтожны. Мало того, обучение больших языковых моделей на романах, поэмах и блогах не научит их подметать пол или пришивать пуговицы.

Робототехник Бенджи Холсон посмотрел первые Всемирные игры человекоподобных роботов в Пекине летом 2025 года. На соревнованиях были в том числе баталии машин в боксе и футболе. Увидев их, эксперт испытал сильное разочарование.

"На самом деле людям нужен робот, который мог бы выполнять работу по дому. Они должны соревноваться в складывании футболок наизнанку, сборе мусора в пакеты и выгуливании собак", – высказался Холсон.

Как становится понятно, специалисты полагают, что из андроидов еще очень долго не получится полноценных помощников человека. До тех пор, пока им не начнут преподавать действительно необходимые вещи, все их навыки так и останутся абсолютно бесполезными в реальной жизни. До будущего, показанного в фантастических фильмах, должно пройти еще три, а то и пять десятков лет.

Хотя…

