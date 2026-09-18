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18 сентября, 13:15

Город

Паломники выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона до парка "Музеон"

Паломники выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона до парка "Музеон"

Среднее время ожидания в очереди к мощам Спиридона достигло 7 часов в Москве

Более 53 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона 17 сентября

Около 100 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского

Для приехавших поклониться мощам Спиридона разработали маршрут к храму Христа Спасителя

Паломники начали собираться у храма Христа Спасителя в 04:00 18 сентября

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Конец очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского находится в парке "Музеон" в Москве. Верующие проходят к храму Христа Спасителя, предполагаемое время ожидания составляет 7 часов.

В четверг, 17 сентября, мощам святителя Спиридона Тримифунтского поклонились 53 350 паломников. Днем ранее – 51 150 человек, а 15 сентября храм посетили 35 200 верующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

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