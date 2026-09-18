Среднее время ожидания в очереди к мощам Спиридона достигло 7 часов в Москве

Среднее время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского составляет примерно 7 часов в Москве. Тысячи паломников продолжают прибывать в храм Христа Спасителя.

Накануне мощам поклонились почти 53,5 тысячи верующих. В выходные очередь может увеличиться. Мощи святителя Спиридона временно находятся в Москве, верующие могут поклониться святыне и помолиться.

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