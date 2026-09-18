18 сентября, 12:30Город
Среднее время ожидания в очереди к мощам Спиридона достигло 7 часов в Москве
Среднее время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского составляет примерно 7 часов в Москве. Тысячи паломников продолжают прибывать в храм Христа Спасителя.
Накануне мощам поклонились почти 53,5 тысячи верующих. В выходные очередь может увеличиться. Мощи святителя Спиридона временно находятся в Москве, верующие могут поклониться святыне и помолиться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.