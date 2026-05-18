В Театре сатиры обсудили влияние современного репертуара на молодежную аудиторию

18 мая в Театре сатиры прошел выездной круглый стол фракции партии "Единая Россия" на тему "Роль театрального искусства и влияние современного репертуара на формирование духовно-нравственных ценностей молодежи".

Театр сегодня играет важную роль в формировании гармонично развитой и социально ответственной личности. Через театральное искусство молодые люди получают возможность осмыслять окружающую действительность, лучше понимать себя и других, формировать нравственные ориентиры и осознавать значение личной ответственности.

Какое влияние оказывает современный театральный репертуар на молодежную аудиторию? Как театр способствует воспитанию духовно-нравственных ценностей? И какие формы взаимодействия с молодежью сегодня наиболее эффективны?

Эти и другие вопросы в ходе круглого стола обсудили:

председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, член фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме Евгений Герасимов;

генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры", руководитель Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев;

директор Центрального академического театра Российской Армии, член фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме Милена Авимская;

проректор по творческой работе и развитию Московского института театрального искусства имени Иосифа Кобзона Ирина Горюнова;

почетный член Союза писателей России Лев Ланцман;

советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов;

директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина.