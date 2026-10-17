Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 09:30

Общество

Волков стали замечать в разных городах Подмосковья

Волков стали замечать в разных городах Подмосковья

Жители Подмосковья стали чаще замечать волков

"Новости дня": огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно"

Кошка оказалась внутри витрины среди игрушек в московском магазине

Крупного бобра заметили на Даниловской набережной в Москве

В Подмосковье заметили не менее 10 волков

Москвич прогулялся с бобром по Нагатинской набережной

В Подмосковье зафиксировали новые следы медведей

"Новости дня": детеныш боливийской ночной обезьяны родился в Московском зоопарке

Таксист с собакой на коленях удивил москвичку

Волков, выходящих к людям, стали замечать в разных городах Подмосковья. По сообщениям в соцсетях, подобные случаи зафиксировали не менее 10 раз.

При этом в Комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что о массовом нашествии хищников речи не идет. Доктор биологических наук, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин предположил, что к населенным пунктам могут выходить не только волки, но и гибриды волков с собаками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДарья Ермакова

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика