Волков стали замечать в разных городах Подмосковья

Волков, выходящих к людям, стали замечать в разных городах Подмосковья. По сообщениям в соцсетях, подобные случаи зафиксировали не менее 10 раз.

При этом в Комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что о массовом нашествии хищников речи не идет. Доктор биологических наук, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин предположил, что к населенным пунктам могут выходить не только волки, но и гибриды волков с собаками.

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