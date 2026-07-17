Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице 18–19 июля

18 и 19 июля москвичей ждет насыщенная культурная программа. Любителей истории приглашают на фестивальную площадку "Московских сезонов" в парке "Коломенское". Здесь откроется выставка, посвященная 46-й годовщине начала Олимпиады-80.

В арт-павильоне "Летний Маркет" ежедневно проходят развлекательные, образовательные и патриотические мероприятия для всей семьи. На выходных посетителей также ждут мастер-классы от столичных предпринимателей. Гости смогут создать блокнот на пружине, стилизовать сумку, сделать креативные бусы и принять участие в других творческих занятиях. Кроме того, в летнем кинотеатре состоятся показы популярных мультфильмов. Посетить сеансы можно всей семьей.

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