Адвокат рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке путевок в детские лагеря

Проверить детский лагерь перед покупкой путевки можно на сайте "Безопасное лето", где размещен реестр всех организаций, имеющих право принимать детей. Об этом рассказала адвокат Юлия Нитченко.

Кроме того, Минпросвещения РФ запустило круглосуточную бесплатную горячую линию для родителей. Операторы предоставляют актуальные данные о детских лагерях и программах отдыха в регионах.

