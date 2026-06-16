Новости Москвы: первые турникеты столичного производства заработали в метро

Первые турникеты столичного производства заработали в метро. Пассажиры уже могут увидеть их на станции "Деловой центр". Пока таких устройств 8, а скоро к ним прибавят еще 9. Новые турникеты помогут проходить к поездам еще быстрее. Они поддерживают все способы оплаты, включая виртуальную "Тройку", систему быстрых платежей и биометрию.

В районе Отрадное меняют лифты в жилых домах. Современные подъемники устанавливают в рамках программы капитального ремонта. Их меняют строго по столичному стандарту, когда истекает 25-летний срок службы. Также новые лифты стали комфортнее для родителей с колясками. Все кабины оснащены новыми удобными фукциями – поручнями, подсветкой и датчиками.

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