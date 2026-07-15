Доля неторговых площадей в торговых центрах Москвы достигла 50%

Доля неторговых площадей в новых и обновленных торговых центрах Москвы достигла 50%. Торговые центры увеличивают количество ресторанов, развлекательных зон и сервисов, поскольку покупатели все чаще выбирают онлайн-покупки, а продажи в магазинах одежды за последние 2 года снизились более чем на 20%.

Эксперты отмечают, что торговые центры становятся местом для отдыха и проведения досуга. Посетителей привлекают фудкорты, кинотеатры, детские центры, фитнес клубы, образовательные студии и другие пространства, а темпы снижения посещаемости продолжают сокращаться.

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