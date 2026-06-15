Москвичам рассказали о работе стационарных и мобильных станций переливания крови

Сдать кровь 15 июня в Москве можно как в стационарных, так и в мобильных станциях переливания крови. Записаться на донацию можно предварительно на портале "Госуслуги" в личном кабинете в разделе донорства крови.

Почетный донор РФ Николай Бандурин отметил, что донорство в России развивается гораздо лучше, чем в других странах, но всегда есть дефицит и нехватка. Потребность есть в крови всех групп и всех резус-факторов.

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