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15 июня, 12:45

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Москвичам рассказали о работе стационарных и мобильных станций переливания крови

Москвичам рассказали о работе стационарных и мобильных станций переливания крови

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Сдать кровь 15 июня в Москве можно как в стационарных, так и в мобильных станциях переливания крови. Записаться на донацию можно предварительно на портале "Госуслуги" в личном кабинете в разделе донорства крови.

Почетный донор РФ Николай Бандурин отметил, что донорство в России развивается гораздо лучше, чем в других странах, но всегда есть дефицит и нехватка. Потребность есть в крови всех групп и всех резус-факторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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