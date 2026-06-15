Психологи назвали видеореакции на результаты ЕГЭ способом сохранить память об эмоциях

Результаты ЕГЭ школьники получают онлайн и часто снимают момент на видео. Психологи объясняют это не просто трендом, а способом сохранить память о своих эмоциях и справиться со стрессом.

При открытии баллов на камеру подросток подсознательно ищет поддержки, а при положительном результате происходит разделение триумфа.

Выпускница московской школы № 57 Екатерина Рыльникова, набравшая 100 баллов по химии, рассказала, как записала видеореакцию на камеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.