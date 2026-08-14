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14 августа, 23:30

Общество

Жители ЖК "Аэробус" заподозрили детей в порче машин водяными шарами

Жители ЖК "Аэробус" заподозрили детей в порче машин водяными шарами

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Жители жилого комплекса "Аэробус", где хулиганы бросают наполненные водой шары в припаркованные автомобили, предположили, что это могут быть дети. Местным жителям уже удалось выяснить номер подъезда.

На записи одного из видеороликов видно, как мальчик из окна плюет на собравшихся внизу людей, после чего сбрасывает водяной шар. По словам очевидцев, школьников несколько, и они уже повредили как минимум 8 машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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