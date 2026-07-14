Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится МКС на корабле "Союз МС-29"

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина сегодня готовится отправиться на Международную космическую станцию (МКС). Перед стартом она показала из окна автобуса на Байконуре рисунок с белым листом и красным сердечком, который тронул пользователей.

Провожать экипаж пришли родные космонавтов, журналисты и туристы. Старт ракеты "Союз МС-29" запланирован на 17:48 по московскому времени 14 июля. Вместе с Кикиной на МКС отправятся российский космонавт Петр Дубров и американский астронавт Анил Менон.

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