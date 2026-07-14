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14 июля, 13:15

Наука

Российские космонавты подготовились к полету к МКС

Российские космонавты подготовились к полету к МКС

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Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон 14 июля отправятся на Международную космическую станцию. Старт экипажа запланирован на 17:48 по московскому времени, а перед вылетом космонавты по традиции покинули гостиницу "Космонавт" под песню "Трава у дома".

На Международную космическую станцию вместе с экипажем отправят научную аппаратуру и гастрономический сет на основе русской кухни. Во время экспедиции экипаж приготовит ужин под руководством шеф-поваров прямо на борту орбитальной станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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