Российские космонавты подготовились к полету к МКС

Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон 14 июля отправятся на Международную космическую станцию. Старт экипажа запланирован на 17:48 по московскому времени, а перед вылетом космонавты по традиции покинули гостиницу "Космонавт" под песню "Трава у дома".

На Международную космическую станцию вместе с экипажем отправят научную аппаратуру и гастрономический сет на основе русской кухни. Во время экспедиции экипаж приготовит ужин под руководством шеф-поваров прямо на борту орбитальной станции.

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