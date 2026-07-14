Чайки начали заселять Москву. Птиц все чаще замечают на набережных, Патриарших прудах, а также в районах Третьяковской, Театральной и Павелецкой. По словам орнитолога Вадима Мишина, за последние годы чайки успешно адаптировались к жизни в мегаполисе, так как в городе достаточно водоемов, корма и удобных мест для гнездования.

Специалист напомнил, что птицы могут защищать потомство и переносить инфекции, поэтому их не следует кормить с рук или пытаться приблизиться к ним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.