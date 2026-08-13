Москвичи смогут бесплатно пройти чекап в рамках "Ночи в поликлинике"

Бесплатный чекап смогут пройти москвичи в рамках проекта "Ночь в поликлинике". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В проекте примут участие 10 медицинских учреждений в разных городских округах. 22 и 29 августа с 20:00 москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации специалистов.

Помимо медицинского обследования, для горожан подготовят культурную программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.