Новую программу представили в музее "Г.О.Р.А."

Новую интерактивную культурно-просветительскую программу представили в музее "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А."). Посетителей ждут мастер-классы, караоке, тематические фотозоны, концерты и многое другое.

Квест "Победный сезон" в развлекательном формате познакомит с историей Великой Отечественной войны, позволит погрузиться в атмосферу 1940-х годов и увидеть уникальную коллекцию военной техники и вооружения времен Второй мировой войны.

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